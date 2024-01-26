С 30 января в петербургском метрополитене начнет появляться обновленная схема метро

В петербургском метрополитене к концу января обновят схему линий подземки, об этом 26 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по транспорту города.

На схеме появится наземный транспорт. На карте будут указаны автоэкспрессы до аэропорта Пулково от станций метро "Московская" и "Проспект Ветеранов". Также на схеме будет больше железнодорожных линий. Теперь появятся пути до Красного Села и Ораниенбаума.

Кроме этого, со станции оранжевой ветки "Ладожская" уберут пометку о капитальном ремонте, так как ее должны совсем скоро открыть. У "Чернышевской" такая плашка все еще будет.

В комтрансе рассказали, что обновленная схема появится в метро 30 января на всех станциях и в некоторых вагонах. В течение февраля новая схема должна будет появится везде.

Напомним, что станцию метро "Ладожская" могут не открыть 27 января. Такой вывод сделан из чатов работников метрополитена.

Фото: ЗАКС.Ру