Открытие "Ладожской" после ремонта могут перенести

Открытие станции метро "Ладожская" после капитального ремонта к 80-летию со дня снятия ленинградской блокады (27 января) может не состояться. О потенциальном опоздании пишет портал MR7, изучивший чаты сотрудников метрополитена. Из переписки персонала следует, что 29 января станцию посетит городское руководство, а для обычных пассажиров ее откроют еще одним днем позже.

В пресс-службе подземки назвать точную дату возобновления работы "Ладожской" оказались не готовы.

"Город готовится к большому мероприятию. И сроки зависят от организаторов, как будут согласованы графики", - пояснила глава пресс-службы Юлия Шавель.

Станцию закрыли в марте прошлого года, после чего для жителей Красногвардейского района были усилены маршруты наземного транспорта, а также запущен бесплатный трамвай до площади Александра Невского.

Фото: ЗАКС.Ру