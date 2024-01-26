В ЦИК похвалили качество проверенных подписей за Путина

Поданные в поддержку выдвижения президента Владимира Путина на новый срок подписи отличаются хорошим качеством, недостатки в них редки, заявил 26 января зампред Центризбиркома Николай Булаев в беседе с ТАСС. По его словам, это позволит комиссии рассмотреть вопрос о регистрации действующего главы государства в качестве кандидата на выборы.

Из поданных сторонниками Путина 315 тысяч подписей ЦИК выборочно проверил 60 тысяч. "Сегодня прошло заседание рабочей группы, где протокол по итогам проверки был принят и был отправлен в избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина", — рассказал Булаев в разговоре с информагентством. В целом же, по его словам, качество полученных бумаг дает комиссии право рассмотреть вопрос о регистрации Путина на выборы.

Среди просмотренных подписей проблемы были обнаружены всего у нескольких десятков из них, отметил представитель ЦИК.

Подписи за Путина были доставлены в ЦИК 22 января, как самовыдвиженец он должен был предоставить 300 тысяч автографов. В тот же день сопредседатель его избирательного штаба Владимир Машков заявил, что "было собрано в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону" [цитата по РИА "Новости"].

Фото: Kremlin.ru