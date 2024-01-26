Сергей Гуриев* станет деканом в Лондонской школе бизнеса

Экономист Сергей Гуриев* возглавит Лондонскую школу бизнеса в 2024/2025 году, об этом 26 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на сайт школы.

В публикации сказано, что Гуриев* станет деканом в Лондонской школе бизнеса в начале следующего учебного года. Экономист перейдет из Института политических исследований Sciences Po в Париже. Там он работал проректором с 2022 года.

Ранее Сергей Гуриев уже занимал руководящие должности в учебных учреждениях, например, с 2005 года он руководил Российской экономической школой. После проведенных у него в 2013 году обысков, Гуриев* уехал из России и преподавал в Париже.

*Минюст внес Сергея Гуриева в список иностранных агентов

Фото: unsplash.com