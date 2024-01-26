Больше 50 домов в Невском районе остались без отопления

В Невском районе Петербурга проводятся ремонтные работы теплосети, что привело к отключению отопления в 52 дома, об этом 26 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУП "ТЭК СПб".

Из-за ремонта сотрудниками ТЭК было отключено центральное отопление. По словам одного их жителей района, в доме №82 на улице Бабушкина нет отопления. Оказалось, что без него оказались еще полсотни домов.

Сейчас сотрудники ГУП "ТЭК" ремонтируют теплосеть диаметром 32,5 см на улице Щелгунова. Работы ведутся с 13:30. По нормативу на такие ремонтные работы требуется 13 часов, но специалисты пообещали попробовать постараться выполнить работы раньше.

Также уточняется, что отключение касается только отопления. Горячая вода должна в квартирах быть.

Фото: ЗАКС.Ру