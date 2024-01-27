В Петербурге Путин отметил "хитрости" Беглова

Президент Владимир Путин, дискутируя с чиновниками о будущем петербургской агломерации, обратил внимание на своеобразное поведение губернатора Александра Беглова. Оно проявилось во время обсуждения дорогостоящих инфраструктурных проектов, последовавшего за докладом Беглова.

"Он здесь мне дифирамбы пел, думает, что мы сейчас раскошелимся. Мы раскошелимся, действительно, и Федерация помогала и всегда будет помогать Петербургу", - сказал Путин, подчеркнув, что губернатор "хитро улыбается".

Президент призвал к взвешенным решениям при определении источников финансирования будущего развития города и не перегружать концессионеров от бизнеса.

"Давайте попробуем выйти и по источникам [на такие решения], несмотря на хитрости губернатора, чтобы он тоже немножко раскошелился побольше, посмотрим на тех, кто принимает участие в целом как концессионер тоже. Короче, найдем финансовое решение", - рассудил Путин, цитируемый ТАСС.

За проработку плана вместе с чиновниками Смольного будет отвечать помощник президента Максим Орешкин, который пообещал уложиться в две недели.

Среди прочего, на встрече коснулись таких строек, как Широтная магистраль скоростного диаметра (ШМСД), а также КАД-2. По мнению Беглова, ШМСД нужно заниматься в первую очередь. С ним не согласился глава Минэкономразвития Максим Решетников, придерживающийся противоположной точки зрения.

фото: kremlin.ru