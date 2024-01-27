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Новости 17:14

Из-за сильных холодов в России за год выросло энергопотребление

фото ЗакС политика Из-за сильных холодов в России за год выросло энергопотребление

Холодный январь в 2024 году отразился на показателях потребления электроэнергии, которые заметно выросли, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу "Системного оператора" Федора Опадчего.

На сегодняшний день уровень потребления в сравнении с данными годичной давности вырос на 4,9%.

"Но это начало года, и холодное начало года. Поэтому, если "приводить" к температуре, будет поменьше", - уточнил эксперт.

На картину в целом также могут специфическим образом влиять недавно прошедшие длительные каникулы. В связи с этим обстоятельством, по словам Осадчего, для более точного анализа энергопотребления должно пройти еще некоторое время.

фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению / ВКонтакте


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