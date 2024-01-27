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На "Газпром Арене" с опозданием начался концерт-реквием, посвященный блокаде

фото ЗакС политика На "Газпром Арене" с опозданием начался концерт-реквием, посвященный блокаде

В честь 80-летия со дня полного снятия блокады с Ленинграда на "Газпром Арене" начался концерт-реквием. Мероприятие началось примерно с получасовой задержкой. На нем ожидается присутствие президента Владимира Путина, который 27 января участвует в других мемориальных акциях и встречается с белорусским президентом.

По данным городского портала MR7, на концерт выдавались именные приглашения ветеранам, блокадникам и разного рода бюджетникам. На Крестовском острове в преддверии начала в большом количестве были замечены студенты.

Примечательно, что в расписании телеканала "Россия 1" прямая трансляция концерта-реквиема запланирована лишь на 21 час вечера.

Фото: ЗАКС.Ру


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