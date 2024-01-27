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Новости 16:30

Путин возложил венок на Пискаревском кладбище

фото ЗакС политика Путин возложил венок на Пискаревском кладбище

После посещения Невского пятачка президент Владимир Путин 27 января отправился на еще одно торжественно-траурное мероприятие, приуроченное к 80-летию со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

На сайте Кремля появились фото и видео с его возложения венка к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище.

Церемонию охраняли в том числе снайперы, замеченные журналистами на крыше у входа на кладбище. Движение по проспекту Непокоренных было перекрыто. Ранее здесь же цветы возложила делегация из городских чиновников и депутатов, членов Федерального Собрания и высокопоставленных священнослужителей.

фото: kremlin.ru (скриншот видео)


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