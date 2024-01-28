Сергей Малинкович сдал подписи для регистрации на выборы президента в ЦИК

Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сдал в Центризбирком документы и подписи для регистрации в качестве кандидата на выборах президента РФ, об этом 28 января пишут "Известия".

В общей сложности представители партии принесли в ЦИК 19 больших картонных коробок с подписными листами. Кандидатам-самовыдвиженцам нужно собрать от 100 тысяч до 105 тысяч подписей.

"Сегодня, 28 января, после очень длительной напряжённой работы… мы прибыли в ЦИК РФ с драгоценными подписями, их более 100 тысяч с хорошим запасом, их собирали по всей стране", – сказал Сергей Малинкович.

Напомним, что 22 января штаб Владимира Путина сообщил о том, что подписи для регистрации кандидатуры нынешнего президента на выборах сданы в ЦИК.

Фото: Telegram-канал коммунистической партии "Коммунисты России"