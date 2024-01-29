МО "Ульянка" покупает автомобиль за 1,5 млн рублей

Местная администрация МО "Ульянка" собирается приобрести автомобиль для нужд муниципалитета. На транспортное средство готовы выделить 1,5 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 26 января. Муниципалы захотели белый седан из салона, выпущенный не раньше 2023 года.

В аукционной документации указано, что автомобиль должен иметь бензиновый двигатель объемом до двух литров, мощность которого не должна превышать 150 лошадиных сил, механическую коробку передач, пять посадочных мест, а также основные опции: подушку безопасности для водителя и пассажира, кондиционер, аудиосистему и подогрев передних сидений. Конкретная марка и модель в закупке не указана, но под описание подходит LADA Granta.

Автомобиль должны передать муниципалам в течение трех дней с момента заключения контракта. Прием заявок продлится до 5 февраля.

Ранее аренда авто с водителем в МО "Светлановское" стала поводом для обсуждения на совете депутатов.

Константин Леньков / Фото Unsplash