Депутат МО "Светлановское" заинтересовался тратами муниципалитета на аренду машины

Заключенный МО "Светлановское" контракт на аренду легкового автомобиля с водителем привлек к себе внимание местного депутата Дмитрия Шуколюкова. В своем Telegram-канале он пообещал поднять в муниципальном совете вопрос о целесообразности закупки.

Как следует из информации на сайте госзакупок, аукцион был объявлен 15 ноября. Спустя немногим более недели, 24 ноября, заявка была закрыта в связи с определением поставщика. Им стало АТП "Смольнинское".

Согласно контракту, исполнитель услуги обязуется до конца 2023 года предоставлять муниципалитету автомобиль с водителем не старше 60 лет. Ограничения пробега не предусмотрены, всего за это время муниципалы могут использовать машину в течение 63 часов. Сумма контракта составила почти 144,5 тысячи рублей, при этом изначально муниципалы готовы были потратить до 220 тысяч рублей.

Необходимость аренды автомобиля вызвала у Шуколюкова вопросы. По его мнению, дешевле было бы использовать такси. В целом же, по его мнению, подобные траты попросту неприемлемы.

"Я консультировался с коллегами, и, по моим сведениям, ни в одному округе подобных закупок никогда не было, да и в нашем в текущей каденции тоже", — написал мундеп. По его предположениям, машина могла понадобиться "для главы, который находится сейчас в отпуске, или его новоиспеченного советника".

Необходимость проведенной закупки Шуколюков намеревается обсудить на ближайшем заседании муниципального совета.

В августе депутаты "Светлановского" вынесли Шуколюкову предупреждение из-за ошибок в поданных декларациях.

Фото: ЗАКС.Ру