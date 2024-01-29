ЦИК зарегистрировала Путина как кандидата в президенты

Центральная избирательная комиссия на заседании 29 января зарегистрировала в качестве кандидата в президенты России действующего главу государства Владимира Путина, который участвует в выборах как самовыдвиженец. Трансляция заседания идет на сайте ЦИК.

Секретарь Центризбиркома Наталья Бударина сообщила, что комиссия проверила 60 тысяч подписей избирателей из всех, что сдал Путин. В них обнаружили 91 недостоверную подпись — это неточности в сведениях избирателей, рассказала Бударина. Она добавила, что недостоверных автографов нет.

Всего достоверных подписей более 314 тысяч, заявила Бударина. Этого достаточно для регистрации в качестве кандидата.

Путин на заседание Центризбиркома не пришел. Вместо него удостоверение кандидата получил его доверенное лицо, актер Владимир Машков. Он выступил с речью, в которой заявил о единении граждан в местах сбора подписей за Путина. Люди приходили целыми семьями и приезжали из отдаленных регионов, добавил Машков.

Напомним, выборы президента России назначены на 17 марта, но голосование начнется 15 марта. Около 300 избирательных участков планируют открыть за границей.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру