Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению проект о конфискации имущества за фейки

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о лишении имущества за распространении фейков о Вооруженных силах, сообщил 29 января ТАСС. Глава комитета Павел Крашенинников сообщил, что во втором чтении проект предполагается рассмотреть 31 января, а третье чтение намечено на 1 февраля.

Законопроект предусматривает внесение поправок в Уголовный кодекс, расширяющих действие статьи о конфискации имущества (ст. 104.1 УК РФ) на граждан, признанных виновными в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ) и в публичных призывах к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). В первом чтении инициатива была принята в среду, 24 января.

Поправки ко второму чтению касаются дополнения статьи о конфискации примечанием, согласно которому под деятельностью, направленной против безопасности государства, понимаются преступления, подпадающие под действие статей о наемничестве, геноциде, дезертирстве и т. д. Всего в этом списке представлено более 30 уголовных статей.

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