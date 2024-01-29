Памфилова попросила кандидатов сообщить о планах по сдаче подписей избирателей

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 29 января обратилась к потенциальным кандидатам в президенты, которые должны предоставить подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. Речь идет о Борисе Надеждина (выдвинут партией "Гражданская инициатива"), Ирине Свиридовой ("Демократическая партия России"), Раде Русских (самовыдвижение) и Анатолии Баташеве (самовыдвижение). У ЦИКа нет никакой информации о намерении этих претендентов сдать подписи в комиссию, заявила Памфилова.

- Мы не знаем, принесут они подписи, не принесут. Если намерены принести подписи, просим, я обращаюсь публично, немедленно уведомить о нас о том, когда вы планируете это делать. <...> Это в ваших интересах, чтобы не было столпотворения, чтобы мы могли развести с другими кандидатами, чтобы мы могли организовать этот процесс. А не просто так: пришли, когда захотели, вывалили, как у нас бывало, без пяти там сколько-то — что хотите, то и делайте. Я это буду расценивать как провокацию, - сказала глава ЦИК.

Она также попросила аппарат Центризбиркома отправить телеграммы каждому из перечисленных. Памфилова добавила, что проверка подписей на достоверность — сложный процесс. По ее словам, Сергей Бабурин принесет подписи 30 января, Андрей Богданов — 31 января.

Напомним, последний день сдачи подписей избирателей — 31 января. Принести автографы в свою поддержку должны кандидаты от непарламентских партий (100 тысяч) и самовыдвиженцы (300 тысяч). В текущих выборах действующий президент России Владимир Путин участвует как самовыдвиженец. Он уже предоставил подписи в ЦИК и получил удостоверение кандидата.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру