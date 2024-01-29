В штабе Путина сообщили о начале активной избирательной кампании

Предвыборный штаб баллотирующегося на новый срок президента Владимира Путина приступает к активной агитационной избирательной кампании, заявил 29 января уполномоченный представитель группы по поддержке самовыдвижения главы государства Виктор Блажеев. Его слова прозвучали после того, как Центризбирком официально зарегистрировал Путина кандидатом на выборах.

"Кандидат зарегистрирован. Мы начинаем очень активную агитационную кампанию", — передает сказанное Блажеевым "Интерфакс".

По словам уполномоченного представителя группы, в каждом российском регионе открыт предвыборный штаб Путина. Он также отметил, что каждый российский регион будет самостоятельно готовить избирательную кампанию на своей территории.

О регистрации Путина кандидатом стало известно утром в понедельник. Как сообщила секретарь ЦИК, при проверке сданных подписей в поддержку президента удалось обнаружить только 91 недостоверную из изученных 60 тысяч. Всего Путин сдал в Центризбирком 315 тысяч подписей за свое выдвижение.

Фото: Kremlin.ru