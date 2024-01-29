Беглов побывал на "Ладожской" перед ее открытием

Губернатор Александр Беглов проинспектировал станцию метро "Ладожская" накануне ее открытия, рассказали 29 января в пресс-службе градоначальника. Ввод станции в строй он назвал "хорошим подарком метростроевцев".

Как отметили в Смольном, капитальный ремонт "Ладожской" завершен досрочно — изначально планировалось, что работы будут вестись еще и в феврале. Среди прочего, здесь отремонтировали три эскалатора и полностью заменили балюстраду, а также заменили облицовку стен, колонн и пола, установили новые турникеты и группы дверей для удобства маломобильных граждан. Для них же оборудовали два пандуса к Ладожскому вокзалу.

Беглов поведал о планах Смольного касательно других станций метрополитена. В частности, он упомянул о намерении открыть в 2024 году "Горный институт", а также сообщил о проектировании ремонта "Парка Победы". Также губернатор пообещал сохранить в ближайшее время трамвайный маршрут № 30, но при этом сделать проезд по нему платным.

"По желанию жителей оставляем 30-й трамвай, но он уже будет платным. Посмотрим, какой будет загрузка. Если он будет удобным и с хорошей загрузкой, то мы его сохраним", — заявил Беглов.

Ранее планировалось, что "Ладожская" вновь заработает 27 января. На прошлой неделе стало известно о переносе ее открытия на 30 января.

Фото: gov.spb.ru