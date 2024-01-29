ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:27

Беглов побывал на "Ладожской" перед ее открытием

фото ЗакС политика Беглов побывал на "Ладожской" перед ее открытием

Губернатор Александр Беглов проинспектировал станцию метро "Ладожская" накануне ее открытия, рассказали 29 января в пресс-службе градоначальника. Ввод станции в строй он назвал "хорошим подарком метростроевцев".

Как отметили в Смольном, капитальный ремонт "Ладожской" завершен досрочно — изначально планировалось, что работы будут вестись еще и в феврале. Среди прочего, здесь отремонтировали три эскалатора и полностью заменили балюстраду, а также заменили облицовку стен, колонн и пола, установили новые турникеты и группы дверей для удобства маломобильных граждан. Для них же оборудовали два пандуса к Ладожскому вокзалу.

Беглов поведал о планах Смольного касательно других станций метрополитена. В частности, он упомянул о намерении открыть в 2024 году "Горный институт", а также сообщил о проектировании ремонта "Парка Победы". Также губернатор пообещал сохранить в ближайшее время трамвайный маршрут № 30, но при этом сделать проезд по нему платным.

"По желанию жителей оставляем 30-й трамвай, но он уже будет платным. Посмотрим, какой будет загрузка. Если он будет удобным и с хорошей загрузкой, то мы его сохраним", — заявил Беглов.

Ранее планировалось, что "Ладожская" вновь заработает 27 января. На прошлой неделе стало известно о переносе ее открытия на 30 января.

Фото: gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама