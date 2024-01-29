Градозащитники обратятся в СК из-за замененных ворот на Васильевском острове

Петербургское градозащитное сообщество объявило о сборе подписей под новым обращением в Следственный комитет. На этот раз предметом возмущения активистов стало исчезновение исторических ворот в арке дома № 13А по 18-й линии Васильевского острова. Жители дома поспособствовали закрытию двора от посторонних. По сведениям градозащитников, при этом были срезаны исторические ворота 1898 года. На сегодняшний день ведущая во двор дверь приоткрыта.

"<...> неустановленные лица совершили изменение внешнего облика здания путем замены подлинных исторических арочных решеток на современные, не соответствующие историческому архитектурному решению", - говорится в тексте будущего заявления, опубликованном в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

Авторы просят выяснить, где находятся исторические ворота, обеспечить свободный проход через арку для граждан, а также проверить инцидент на признаки хищения общедомового имущества (ч. 2 ст. 161 УК). Заявление собираются также направить в прокуратуру.

Отметим, что закрытие двора создало неудобства части других жильцов, из-за чего они некоторое время складировали мусор прямо на тротуаре 18-й линии.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру