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Новости 14:33

Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

фото ЗакС политика Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

В ходе предвыборной кампании действующий президент Владимир Путин воздержится от теледебатов. Об этом рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент не участвует в предвыборных дебатах", - приводит реплику чиновника "Интерфакс".

Путин не участвовал в дебатах ни в одной из своих президентских кампаний. Впервые его избрали на высшую должность в стране в 2000 году.

Центризбирком в понедельник 29 января зарегистрировал Путина для участия в пятых для него президентских выборах, которые пройдут в три дня.

фото: kremlin.ru


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