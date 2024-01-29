Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

В ходе предвыборной кампании действующий президент Владимир Путин воздержится от теледебатов. Об этом рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент не участвует в предвыборных дебатах", - приводит реплику чиновника "Интерфакс".

Путин не участвовал в дебатах ни в одной из своих президентских кампаний. Впервые его избрали на высшую должность в стране в 2000 году.

Центризбирком в понедельник 29 января зарегистрировал Путина для участия в пятых для него президентских выборах, которые пройдут в три дня.

фото: kremlin.ru