Школу-памятник на Лиговке отремонтировали без согласования с КГИОП

Петербургская прокуратура зафиксировала нарушения при ремонте исторического памятника - здания бывшей Александрийской купеческой гимназии (Тамбовская улица, 82). Оно было построено во второй трети XIX века, сейчас здесь базируется общеобразовательная школа №359.

Работы в здании велись без разрешения комитета по охране памятников (КГИОП). Подрядчик изменил конструктивные характеристики строения, нарушил первоначальный внешний вид фасада и повесил над крыльцом козырек.

Прокуратура Фрунзенского района внесла представление руководству организации, осуществившей несанкционированный ремонт.

фото: sperling, Citywalls.ru