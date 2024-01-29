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Новости 15:55

Школу-памятник на Лиговке отремонтировали без согласования с КГИОП

фото ЗакС политика Школу-памятник на Лиговке отремонтировали без согласования с КГИОП

Петербургская прокуратура зафиксировала нарушения при ремонте исторического памятника - здания бывшей Александрийской купеческой гимназии (Тамбовская улица, 82). Оно было построено во второй трети XIX века, сейчас здесь базируется общеобразовательная школа №359.

Работы в здании велись без разрешения комитета по охране памятников (КГИОП). Подрядчик изменил конструктивные характеристики строения, нарушил первоначальный внешний вид фасада и повесил над крыльцом козырек.

Прокуратура Фрунзенского района внесла представление руководству организации, осуществившей несанкционированный ремонт.

фото: sperling, Citywalls.ru


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