Комтранс сообщил о планах разработки новой комплексной схемы движения в Петербурге

Власти Петербурга намерены разработать новую комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД), сообщили 29 января в комитете по транспорту. Предполагается, что работы завершатся в ближайшем ноябре.

Разработка схемы преследует цели улучшения транспортной ситуации в Петербурге. Предполагается, что ее реализация повысит безопасность дорожного движения в Петербурге и снизит количество аварийно-опасных участков одновременно с долей перегруженных дорог, а заодно и положительно скажется на экологической ситуации.

"Особое внимание будет уделено обеспечению приоритетного движения общественного транспорта, повышению пропускной способности дорог, оптимизации светофорного регулирования, развитию инфраструктуры для движения пешеходов и др", — отметили в комитете.

В ходе работ специалисты проанализируют существующую ситуацию на дорогах, в том числе проведя натурные обследования транспортных и пешеходных потоков. Мониторинг затронет около сотни ключевых транспортных узлов в городе, информацию будут собирать с помощью систем GPS или ГЛОНАСС, а также путем опроса водителей, велосипедистов и пешеходов.

Новая комплексная схема должна будет появиться к ноябрю 2024 года. На ее основе в дальнейшем будут готовить ежегодные программы мероприятий по организации движения на дорогах.

Ранее губернатор Александр Беглов посетил станцию метро "Ладожская". Она должна будет вновь заработать с 30 января после капитального ремонта.

Фото: ЗАКС.Ру