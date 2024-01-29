Беглов пожаловался на современных реваншистов в своем рассказе о юбилее снятия блокады

Первым итогом прошедших торжеств в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады стало напоминание всему миру о трагедии осажденного города, заявил губернатор Александр Беглов в своем обращении по "Радио России". Это представляется градоначальнику особенно важным в контексте современной геополитической обстановки.

"Очень важно было сделать это сегодня — сейчас, когда, как подчеркивает наш президент, идут постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и сами итоги Второй мировой войны. Возвеличить убийц и оболгать героев. Когда русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике и, к сожалению, на Украине", — высказался Беглов.

Глава города также сообщил о сделанных при подготовке к юбилею открытиях. "Во время подготовки к торжествам мы открыли для себя много нового о трагической стороне блокады. Мы сделали достоянием гласности зверства западных варваров, о которых раньше не говорили — или говорили мало", — заявил он.

Комментируя прошедшие торжества, Беглов не упустил возможности похвалиться количеством гостей города и достигнутым резонансом. По его словам, в город прибыли представители почти всех регионов России, а также 36 иностранных делегаций. "Мы получили несколько десятков официальных поздравлений из-за рубежа — от мэров городов, высших должностных лиц государств, руководителей парламентов и политических партий. Порядка 20 миллионов просмотров по телевизионным каналам и в сети "Интернет" собрала трансляция концерта-реквиема с "Газпром Арены", — отдельно упомянул он.

Фото: ЗАКС.Ру