Петербурженка во второй раз травмировалась на гололеде в своем дворе

Петербургская пенсионерка во второй раз за последние два года получила травму в собственном дворе, поскользнувшись на наледи, о чем пишет издание 78.ru. Женщина живет на углу проспекта Просвещения и улицы Кустодиева.

"Я хочу, чтобы убирались хорошо. Самое главное - это жизни людей", - прокомментировала пострадавшая новый инцидент.

В прошлый раз при помощи прокуратуры ей удалось отсудить компенсацию. Другой стороной в деле выступало ответственное за содержание придомовой территории ООО "УК "Континент 5". На этот раз пенсинерка, сломав лопатку, намерена вновь обратиться в суд.

Фото: ЗАКС.Ру