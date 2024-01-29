ФСБ вынесла предостережение троим калининградцам, хранившим секретные данные

Трое жителей Калининградской области привлекли внимание Федеральной службы безопасности тем, что незаконно получили и хранили карты региона, содержащие секретные сведения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

По версии правоохранителей, действия граждан создали условия для совершения преступления, подпадающего под 283.1 УК (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну). Эта статья появилась в отечественном законодательстве в прошлом году. По ней при отягчающих обстоятельствах можно получить до восьми лет заключения.

"В результате экспертизы, проведенной специалистами штаба Балтийского флота, установлено, что в картографических материалах содержатся достоверные и секретные данные", - рассказали в ведомстве.

ФСБ ограничилась предостережением. Ее пресс-служба добавила, что географическое положение области с учетом геополитической напряженности делает особо важной охрану гостайны.

На прошлой неделе, в День студента Калининград посетил президент Владимир Путин.

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