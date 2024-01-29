В Петербурге по делу о похищении человека арестовали четверых мигрантов

Московский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и поместил под стражу четверых мигрантов, уроженцев Узбекистана. Их обвиняют в организованном похищении (незаконном лишении свободы) человека, который тоже представляет одну из стран СНГ (пп. а,в,з ч.2 ст.126 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, под стражей всех четверых фигурантов продержат до 22 марта.

Нападение на потерпевшего, о котором неделю назад сообщил в полицию его брат, случилось на улице Ленсовета. Избив оппонента, компания мужчин затолкала его в багажник и увезла за черту города. По версии подследственных, их действия были ответом на невозвращенный долг. Предполагаемых злоумышленников удалось оперативно задержать.

По версии правоохранителей, все четверо иностранцев находятся в стране незаконно и нигде официально не трудоустроены.

Фото: ЗАКС.Ру