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Новости 20:55

За два года петербуржцы подали около 200 жалоб на состояние детских площадок

фото ЗакС политика За два года петербуржцы подали около 200 жалоб на состояние детских площадок

Петербургские чиновники в 2022-2023 годах получили около двух сотен жалоб, связанных с содержанием детских площадок, сообщает пресс-служба Смольного. Все они оказались обоснованными. За этот же период ГАТИ проверила свыше 2500 детских площадок, находящихся как в городском, так и в муниципальном ведении.

"Исправное игровое оборудование - вопрос здоровья и безопасности юных горожан, а внешний вид площадок влияет на их психологическое состояние", - считает губернатор Александр Беглов.

Наиболее распространенными основаниями для обращений становились несанкционированные надписи и реклама психотропных веществ. Вместе с реакцией на жалобы чиновники проводили и профилактические мероприятия. Таким образом в порядок привели более 370 детских площадок. Из них подавляющее большинство облагородили в 2022 году.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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