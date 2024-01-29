За два года петербуржцы подали около 200 жалоб на состояние детских площадок

Петербургские чиновники в 2022-2023 годах получили около двух сотен жалоб, связанных с содержанием детских площадок, сообщает пресс-служба Смольного. Все они оказались обоснованными. За этот же период ГАТИ проверила свыше 2500 детских площадок, находящихся как в городском, так и в муниципальном ведении.

"Исправное игровое оборудование - вопрос здоровья и безопасности юных горожан, а внешний вид площадок влияет на их психологическое состояние", - считает губернатор Александр Беглов.

Наиболее распространенными основаниями для обращений становились несанкционированные надписи и реклама психотропных веществ. Вместе с реакцией на жалобы чиновники проводили и профилактические мероприятия. Таким образом в порядок привели более 370 детских площадок. Из них подавляющее большинство облагородили в 2022 году.

фото: gov.spb.ru