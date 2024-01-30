Беглов доложил Путину об успешной замене западных предприятий

Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину об успешной замене западных предприятий и отсутствии проблем по данному вопросу, об этом 29 января сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отметил Беглов, ранее западный бизнес хорошо развивался в Петербурге. Здесь предприятия хорошо зарабатывали, но потом решили уйти.

Также губернатор рассказал, что первое время предполагалось, что замена ушедших предприятий дастся трудно, но за короткое время пришли другие партнеры. На данный момент, по словам градоначальника, в Петербурге проблем по этому вопросу практически нет.

Беглов заключил, что сейчас петербуржцы пользуются продукцией других производителей. Они, по словам губернатора, понравились горожанам.

Фото: kremlin.ru