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Новости 10:16

Станция "Ладожская" приняла первых пассажиров

фото ЗакС политика Станция "Ладожская" приняла первых пассажиров

Станция петербургского метрополитена "Ладожская" во вторник, 30 января, в 5:37 приняла первых пассажиров после длительного капитального ремонта, об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

Также в администрации напомнили о работах на других станциях метро. На станции "Чернышевская" продолжается капитальный ремонт, а также проектируются работы на станции "Парк Победы". В 2024 году планируется открытие станции "Горный институт".

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов успел посетить станцию перед ее открытием после капитального ремонта. Станция была закрыта с 4 марта 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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