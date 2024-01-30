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Арестованному за развращение ребенка мундепу в Петербурге вменяют новые уголовные дела

фото ЗакС политика Арестованному за развращение ребенка мундепу в Петербурге вменяют новые уголовные дела

В Петербурге следствие вменило новые эпизоды бывшему муниципальному депутату МО "Ржевка" Игорю Губайдулину, который находится в СИЗО с обвинением в развращении 12-летнего ребенка, об этом 30 января пишет "Фонтанка.ру".

По данным следствия, Губайдулин общался с еще двумя подростками. Также в СК считают, что одного из мальчиков бывший мундеп фотографировал. 

Фотографии легли в основу другого дела по статье об использовании несовершеннолетнего в изготовлении порнографических материалов (ст.242.2 УК РФ). Еще два эпизода – развратные действия в отношении лица младше 14 лет и лица младше 16 лет.

Напомним, что петербургские правоохранители задержали депутата МО "Ржевка" Игоря Губайдулина в августе 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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Губайдулин Игорь Михайлович
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Губайдулин Игорь Михайлович 




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