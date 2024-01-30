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Новости 11:05

Организации культуры Петербурга заработали 489 млн рублей благодаря проекту "Пушкинская карта"

фото ЗакС политика Организации культуры Петербурга заработали 489 млн рублей благодаря проекту "Пушкинская карта"

Организации культуры Петербурга заработали в 2023 году 489 млн рублей благодаря реализации проекта "Пушкинская карта", сообщила глава комитета финансов Светлана Енилина. Об этом она рассказала на заседании правительства 30 января. 

По словам Енилиной, что более 60% от этой суммы составили сборы за счет "юных гостей" Петербурга. Размер заработка превысил показатель за 2022 год на 24%, добавила чиновница.

Ранее лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник предложил распространить действие "Пушкинской карты" на пенсионеров. Свою идею он описал в обращении к министру культуры Ольге Любимовой. 

Напомним, сейчас "Пушкинская карта" доступна людям от 14 до 22 лет. Ежегодно из федерального бюджета на карту поступает 5 тысяч рублей, которые можно потратить на посещение организаций культуры. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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