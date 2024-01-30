Пискарев обвинил западные спецслужбы в попытке сбора персональных данных россиян

Западные спецслужбы ведут работу по незаконному сбору персональных данных россиян, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев. Согласно версии парламентария, в этом им помогают иноагенты и релоканты, а заодно экстремистские и запрещенные в России организации.

Сбор данных ведется, в частности, в ходе кампаний и проектов по организации альтернативного электронного голосования на выборах в 2024 году, утверждает Пискарев. Россиян якобы убеждают скачивать приложения, подписывать петиции о признании выборов нелегитимными, проходить тренинги наблюдателей и участвовать в соцопросах, а заодно жертвовать организаторам деньги. При этом граждан просят регистрироваться на различных ресурсах и "навязчиво гарантируют сохранность персональных данных".

"Помимо грубого вмешательства в выборы в России, целью незаконного сбора личных данных, курируемого западными спецслужбами, является склонение граждан к конфиденциальному сотрудничеству (предательству)", — цитирует слова Пискарева Telegram-канал возглавляемой им комиссии. Подобное сотрудничество чревато для жителей России правовыми последствиями, предупредил депутат.

Это не первый случай, когда Пискарев высказывается о попытках воздействовать на результаты выборов в России. В середине января он утверждал, что иностранные агенты якобы стремятся помешать проведению выборов президента, для чего распространяют дезинформацию и сообщения о протестах, а также агитационные материалы, в том числе в виде листовок и трафаретов.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева