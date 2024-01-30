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Новости 11:46

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении посетить Петербург

фото ЗакС политика Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении посетить Петербург

Президент Венесуэлы Николас Мадуро собирается посетить Петербург в ближайшее время, об этом 30 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова президента на местном телеканале.

Кроме желания посетить город, Николас Мадуро поздравил Петербург с 80-летней годовщиной освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Также глава Венесуэлы отметил, что Санкт-Петербург это красивейший город и пообещал, что скоро собирается его посетить. На данный момент, точная дата визита Мадуро неизвестна.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поездка Николаса Мадуро прорабатывается, так как в ней есть потребность. Последний раз президент Венесуэлы был в России в 2019 году.

Фото: unsplash.com


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