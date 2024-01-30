В бюджет Петербурга в 2023 году поступило 50 млрд рублей сверх плана

Правительство Петербурга на заседании 30 января обсудило предварительные итоги по исполнению бюджета города в 2023 году. Трансляция заседания шла на сайте городской администрации.

Председатель комитета финансов Светлана Енилина сообщила, что бюджет по доходам исполнен на 104,6%. Общая сумма составила 1,147 трлн рублей. То есть сверх плана в бюджет поступило 50 млрд рублей, отметила Енилина.

Она отметила, что основная часть поступлений - налоговые доходы. В частности, больше всего принес налог на доход физических лиц - 439,6 млрд рублей, добавила чиновница. По ее словам, неналоговые доходы в общей сложности составили более 96 млрд рублей.













Расходы бюджета 2023 года предварительно составили 1,17 трлн рублей, рассказала Енилина. Это на 131 млрд рублей больше суммы 2022 года, отметила чиновница.

- Это расценивается положительно, так как является бюджетным импульсом в экономику города, - сказала глава комфина.





Чиновница добавила, что государственный долг Петербурга сократился за 2023 год на 0,3%. Он составляет 88,1 млрд рублей, уточнила Енилина.

Напомним, бюджет Петербурга корректировали осенью 2023 года. Его показатели увеличивали. После корректировки доходы составили 1 097,5 млрд рублей, а расходы – 1 199,3 млрд рублей.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру / Скриншоты трансляции