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Новости 12:09

Самозанятые Петербурга заплатили в 2023 году налогов на 76 млрд рублей

фото ЗакС политика Самозанятые Петербурга заплатили в 2023 году налогов на 76 млрд рублей

Председатель комитета финансов Петербурга Светлана Енилина на заседании правительства города рассказала о росте поступлений налогов от самозанятых. В общей сложности они перечислили в бюджет города в 2023 году 76 млрд рублей, сообщила Енилина. Показатель за последние три года вырос в три раза, добавила чиновница.

Она рассказала, что средний возраст петербургских самозанятых - 35 лет. Мужчин и женщин среди них практически поровну, но мужчин чуть больше - 54%, поделилась Енилина.

По ее словам, самые востребованные отрасли - это такси, ремонт, предоставление в аренду жилья, индустрия красоты. Также часто самозанятые продают продукцию собственного производства, сказала глава комфина. 

Напомним, на заседании 30 января Енилина отчиталась о предварительных итогах по исполнению бюджета Петербурга в 2023 году. Общая сумма доходов составила 1,147 трлн рублей, а расходов -  1,17 трлн рублей.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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