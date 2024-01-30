Самозанятые Петербурга заплатили в 2023 году налогов на 76 млрд рублей

Председатель комитета финансов Петербурга Светлана Енилина на заседании правительства города рассказала о росте поступлений налогов от самозанятых. В общей сложности они перечислили в бюджет города в 2023 году 76 млрд рублей, сообщила Енилина. Показатель за последние три года вырос в три раза, добавила чиновница.

Она рассказала, что средний возраст петербургских самозанятых - 35 лет. Мужчин и женщин среди них практически поровну, но мужчин чуть больше - 54%, поделилась Енилина.

По ее словам, самые востребованные отрасли - это такси, ремонт, предоставление в аренду жилья, индустрия красоты. Также часто самозанятые продают продукцию собственного производства, сказала глава комфина.

Напомним, на заседании 30 января Енилина отчиталась о предварительных итогах по исполнению бюджета Петербурга в 2023 году. Общая сумма доходов составила 1,147 трлн рублей, а расходов - 1,17 трлн рублей.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру