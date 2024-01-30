Гражданин Литвы попытался незаконно пересечь границу России с Эстонией

На железнодорожном пункте пропуска Ивангород в Ленинградской области задержали иностранца, который незаконно пересек границу Эстонии и России, об этом 30 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Нарушитель был пойман в четверг, 25 января. Мужчина является гражданином Литвы и сейчас находится под стражей по решению Кингисеппского городского суда Ленобласти. Границу нелегал пересек, находясь в полувагоне железнодорожного состава.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы (ч.1 ст.322 УК РФ).

Пограничники напомнили, что нарушение границы или за пособничество предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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