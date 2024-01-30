Рэпер Лигалайз избежал наказания за дискредитацию армии

Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков) избежал наказания по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщил 30 января ТАСС. Бутырский суд Москвы прекратил разбирательство в связи с истечением сроков давности.

"В суд поступил протокол в отношении Меньшикова. <...> Дело об административном правонарушении прекращено в связи с истечением сроков давности", — рассказали информагентству в суде.

Наказание по вмененной артисту статье предусматривает штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Поводом для прокурорской проверки стало содержание клипа на одну из песен Лигалайза.

О начале проверки высказываний рэпера стало известно еще в августе прошлого года. Тогда же сообщалось о возможном рассмотрении вопроса о признании Лигалайза иноагентом, однако в соответствующий список он за прошедшее время включен не был.

Фото: Telegram-канал "Лигалайз/Ligalize"