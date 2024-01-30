Единороссы пожаловались на проведение фейковых опросов от их имени в Петербурге и других регионах

Неизвестные злоумышленники проводят в интернете фейковые опросы о выборах от имени "Единой России", заявили 30 января в пресс-службе партии. Среди прочего, подобные случаи были зафиксированы в Петербурге, следует из сообщения.

"Случаи зафиксированы в ДНР, Санкт-Петербурге, Саратовской области и ряде других регионов. Через социальные сети и мессенджеры мошенники предлагают за вознаграждение принять участие в опросе о выборах, который якобы проводит "Единая Россия"", — говорится в распространенном партией оповещении.

Также единороссы пожаловались на действия мошенников, которые рассылают сообщения от имени руководства партии в попытке получить доступ к личным данным и банковской информации адресатов.

Россиян призвали к бдительности и осторожности в интернете. В "Единой России" отрицают факт проведения каких-либо опросов, в том числе за вознаграждение. В партии заявили, что обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку в связи с действиями злоумышленников.

Это не первый случай, когда единороссы жалуются на действия мошенников от их имени. В январе о подобных случаях, коснувшихся лично его, рассказывал депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев.

Фото: ЗАКС.Ру