Беглов: Бюджет Петербурга достиг бы 1,5 трлн рублей, если бы у города не забрали налоги КГН

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что размер доходов мог составить 1,5 трлн рублей, если бы город не лишился поступлений от консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). Об этом он сказал на заседании петербургского правительства 30 января.

- Мы бы достигли более других результатов, и, наверное, уже бы вышли на отметку в 1,5 трлн. <...> Эту отметку мы с себя не снимаем. Надо в ближайшие годы достичь отметки в 1,5 трлн рублей, - сказал Беглов.

Председатель комитета финансов Светлана Енилина на заседании тоже отметила, что платежи от КГН сократились. При этом, положительную динамику показали предприятия основных групп налогоплательщиков.

- Выбранный вектор трансформации и своевременное меры поддержки позволили не только сохранить рост, но и наращивать его темпы, - добавила Енилина.

Напомним, с 2023 года налог от дохода бывших участников КГН частично остается в городе, а частично уходит в федеральный бюджет. Ранее Енилина говорила, что Петербург при новой схеме лишится 150 млрд рублей.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру