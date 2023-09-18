Петербург потерял 150 млрд рублей от доходов консолидированных групп

Глава комитета финансов Петербурга Светлана Енилина сообщила со ссылкой на прогнозируемые параметры, что в 2023 году в бюджет города от налога на прибыль бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) поступило 232 млрд рублей. Об этом она заявила на заседании правительства 18 сентября, отвечая на соответствующий вопрос депутата Государственной думы Оксаны Дмитриевой.

Енилина сообщила, что с учетом корректировки бюджета сумма составит 82 млрд рублей. Так размер поступлений уменьшится на 150 млрд рублей.

При этом, глава комитета отметила, что снижение произошло и из-за ситуации на внешнем сырьевом рынке. Также повлияло изменения механизма исчисления налога на добычу полезных ископаемых.

Губернатор Петербурга Александр Беглов добавил, что финансовое положение города устойчивое. Ставка делается не только на КГН, иначе не удалось бы достичь триллионного бюджета, заявил глава города.

- Мы умеем зарабатывать, ленинградцы-петербуржцы могут зарабатывать, свои умом, своими руками, - сказал Беглов.

Напомним, с 2023 года налог от дохода бывших участников КГН частично остается в городе, а частично уходит в федеральный бюджет для перераспределения по регионам. Депутаты Госдумы от Петербурга просили премьер-министра Михаила Мишустина компенсировать городу часть выпадающих доходов. Федеральный чиновник согласился на это.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру