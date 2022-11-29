Петербургу компенсируют свыше половины выпадающих доходов

Осеннее обращение группы депутатов, избранных в Госдуму от Петербурга, к премьер-министру Михаилу Мишустину привело к тому, что правительство согласилось компенсировать городу 47 из 77 млрд рублей так называемых выпадающих доходов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Александр Тетердинко.

"Уже есть соответствующее поручение зампредседателя правительства РФ Дмитрия Григоренко. Правительству Петербурга также поручено обеспечить сбалансированность бюджета города за счет собственных источников в объеме 30 млрд руб", - написал единоросс.

Просьба Тетердинко и его коллег была продиктована внедрением новой системы зачисления налога на прибыль от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Из-за этого новшества городской бюджет с 1 января будет терять часть поступлений от компаний-членов КГН, например, от "Газпрома".

Вместе с Тетердинко под обращением в октябре подписались Виталий Милонов, Михаил Романов, Николай Цед и Сергей Боярский.