Депутаты Госдумы от Петербурга попросили Мишустина компенсировать бюджетные потери от отмены КГН

Депутаты Государственной думы от "Единой России", избранные от Петербурга, обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину из-за новой системы зачисления налога на прибыль от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе федерального парламентария Михаила Романова. Вместе с ним подписи под депутатским запросом поставили Сергей Боярский, Николай Цед, Александр Тетердинко, Юрий Петров и Виталий Милонов.

В обращении они напомнили, что с 1 января 2023 года КГН фактически прекращает существование, а большая часть налогов от бывших участников пойдет в Федеральное казначейство. Для Петербурга установили норматив в 10,46% - это приведет к выпадению около 77 млрд рублей доходов в следующем году, заявили депутаты.

Парламентарии добавили, что один из участников КГН - Газпром, который только в августе 2022 года перерегистрировался в Петербурге. Для организации в городе создавалась необходимая инфраструктура за счет бюджета региона, сказано в обращении единороссов.

"Объем соответствующих обязательств Санкт-Петербурга составляет около 150 млрд руб., которые в настоящее время фактически лишаются источника финансирования. Неисполнение указанных обязательств в обозримой перспективе может привести к транспортному коллапсу в четырех районах Петербурга (Приморском, Выборгском, Курортном и Кронштадтском), в которых в совокупности сегодня проживает около 1,5 млн человек", - написали депутаты.

Они попросили Мишустина поручить Министерству финансов совместно с правительством Петербурга проработать вопрос компенсации выпадающих доходов города. Для этого можно выделить трансфер из бюджета России - так Петербург может исполнить своих социальные обязательства и реализовать инвестиционные проекты, считают федеральные парламентарии.

В письме пресс-службы депутата Романова отмечено, что депутатский запрос направлен от "команды Беглова А.Д в Государственной Думе". В федеральном парламенте от "Единой России" Петербург представляют также Сергей Соловьев и Вячеслав Макаров. Последний - бывший спикер Законодательного собрания города. Их автографов под обращением к Мишустину нет.

В разговоре с ЗАКС.Ру Соловьев заявил, что давал свое согласие на подпись депутатского запроса и поддерживает его. Обращение единороссы подготовили и подписали в срочном порядке - на тот момент Соловьев, по его словам, находился не рядом с коллегами.

- Я, конечно, за двумя руками за любую поддержку. И то, что я не подписал, это технический момент, - сказал депутат.

ЗАКС.Ру обратился к представителям Макарова с просьбой уточнить, почему парламентарий не подписал депутатский запрос. На момент публикации материала ответа не поступило.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что не все депутаты Госдумы от Петербурга поддержали город в вопросе налогов от КГН. Имен парламентариев градоначальник не назвал. Он также сообщал, что из-за новой системы Петербург может потерять около 220 млрд рублей.

София Саттарова