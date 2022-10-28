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Новости 15:06

Депутаты Госдумы от Петербурга попросили Мишустина компенсировать бюджетные потери от отмены КГН

фото ЗакС политика Депутаты Госдумы от Петербурга попросили Мишустина компенсировать бюджетные потери от отмены КГН

Депутаты Государственной думы от "Единой России", избранные от Петербурга, обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину из-за новой системы зачисления налога на прибыль от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе федерального парламентария Михаила Романова. Вместе с ним подписи под депутатским запросом поставили Сергей Боярский, Николай Цед, Александр Тетердинко, Юрий Петров и Виталий Милонов.

В обращении они напомнили, что с 1 января 2023 года КГН фактически прекращает существование, а большая часть налогов от бывших участников пойдет в Федеральное казначейство. Для Петербурга установили норматив в 10,46% - это приведет к выпадению около 77 млрд рублей доходов в следующем году, заявили депутаты. 

Парламентарии добавили, что один из участников КГН - Газпром, который только в августе 2022 года перерегистрировался в Петербурге. Для организации в городе создавалась необходимая инфраструктура за счет бюджета региона, сказано в обращении единороссов.

"Объем соответствующих обязательств Санкт-Петербурга составляет около 150 млрд руб., которые в настоящее время фактически лишаются источника финансирования. Неисполнение указанных обязательств в обозримой перспективе может привести к транспортному коллапсу в четырех районах Петербурга (Приморском, Выборгском, Курортном и Кронштадтском), в которых в совокупности сегодня проживает около 1,5 млн человек", - написали депутаты. 

Они попросили Мишустина поручить Министерству финансов совместно с правительством Петербурга проработать вопрос компенсации выпадающих доходов города. Для этого можно выделить трансфер из бюджета России - так Петербург может исполнить своих социальные обязательства и реализовать инвестиционные проекты, считают федеральные парламентарии.

В письме пресс-службы депутата Романова отмечено, что депутатский запрос направлен от "команды Беглова А.Д в Государственной Думе". В федеральном парламенте от "Единой России" Петербург представляют также Сергей Соловьев и Вячеслав Макаров. Последний - бывший спикер Законодательного собрания города. Их автографов под обращением к Мишустину нет. 

В разговоре с ЗАКС.Ру Соловьев заявил, что давал свое согласие на подпись депутатского запроса и поддерживает его. Обращение единороссы подготовили и подписали в срочном порядке - на тот момент Соловьев, по его словам, находился не рядом с коллегами.

- Я, конечно, за двумя руками за любую поддержку. И то, что я не подписал, это технический момент, - сказал депутат. 

ЗАКС.Ру обратился к представителям Макарова с просьбой уточнить, почему парламентарий не подписал депутатский запрос. На момент публикации материала ответа не поступило. 

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что не все депутаты Госдумы от Петербурга поддержали город в вопросе налогов от КГН. Имен парламентариев градоначальник не назвал. Он также сообщал, что из-за новой системы Петербург может потерять около 220 млрд рублей

София Саттарова


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