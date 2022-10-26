Беглов: Некоторые депутаты Госдумы не поддержали город

Губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая 26 октября в Заксобрании, упрекнул отдельных думских парламентариев в желании "играть в политические игры". Глава города выступил с трибуны перед голосованием за проект бюджета города.

Беглов отметил, что объем городской казны в 2023 году превысит 1 трлн рублей. Это было одним из его предвыборных обещаний. Губернатор напомнил, что Петербург мог потерять значительную сумму из-за прекращения действий консолидированных групп налогоплательщиков и новых принципов распределения между субъектами налога на прибыль организаций, которые были участниками этих групп.

По словам градоначальника, снизить потери Петербургу помогли его представители в Совете Федерации: Валентина Матвиенко и Андрей Кутепов.

- Но хочу сказать, что, к сожалению, некоторые депутаты Государственной думы, в том числе избранные от Санкт-Петербурга, или просто от политических партий не поддержали город. А вот это самое плохое, - добавил Беглов.

Он тут же добавил, что большинство депутатов Госдумы и ЗакСа радеют за город и горожан.

- Будем дружные, будем вместе - все вопросы решим. А будем играть в политические игры - ничего хорошего не будет, - сказал губернатор.

Напомним, доходная часть городской казны в 2023 году составит 1,057 трлн рублей, расходная - 1,16 трлн рублей. Дефицит - 112,87 млрд рублей. ЗакС принял законопроект о бюджете в первом чтении.