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Новости 13:48

КЭПиСП: Исполнение АИП в 2023 году составило 98,9%

фото ЗакС политика КЭПиСП: Исполнение АИП в 2023 году составило 98,9%

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов на заседании правительства города рассказал о реализации адресно-инвестиционной программы в 2023 году. По его словам, ее исполнение составило 98,9% - реализовано 194,4 млрд рублей. 

- Исполнение 2023 года является лучшим показателем за 15 лет, - сказал Зырянов.

Он добавил, что полностью реализовали выделенные деньги комитет по инвестициям, комитет по промышленной политике, комитет по природопользованию и комитет по благоустройству. Судя по представленной чиновником презентации, высокий показатель исполнения в сфере жилья - 99,6%.

Зырянов рассказал, что в 2023 году ввели в эксплуатацию 197 городских объектов. Из них 88 - социальные, 103 - коммунальные, 6 - дорожно-транспортной инфраструктуры и ряд других объектов, уточнил глава комитета. 

Напомним, также на заседании правительства Петербурга рассказали о поступлении в бюджет города 50 млрд рублей сверх плана. Всего доходы предварительно составили 1,147 трлн рублей. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру / Скриншот трансляции заседания правительства


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