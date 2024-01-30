Бывший завод Nissan в Петербурге выпустил первые машины под новым брендом

"Автозавод Санкт-Петербург" наладил выпуск автомобилей под новым брендом XCITE, рассказал 30 января вице-губернатор Кирилл Поляков. Предприятие ранее принадлежало компании Nissan, позже контроль над ним получил "АвтоВАЗ". В июле прошлого года площадка официально получила новое название.

"Это первый собственный проект в новой истории автомобильного завода. Производство моделей запущено в тесном сотрудничестве с международными партнерами", — написал Поляков в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор отметил, что с запуском новинки в России увеличится выбор среди продаваемых машин. Также это поспособствует увеличению количества рабочих мест в Петербурге и "позволит вывести автомобильный сектор в регионе на высокий уровень", высказался Поляков.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Автозавода Санкт-Петербург", к настоящему моменту предприятие выпустило несколько тысяч машин. "Идет накопление складского запаса для обеспечения старта продаж весной 2024 года. Продолжаются работы по формированию команды нового бренда и переговоры с крупнейшими в России дилерскими сетями", — говорится в распространенном сообщении.

Старт продаж автомобилей под новым брендом намечен на первую половину 2024 года. Как уточняет информагентство, в настоящее время владельцы ООО "Автозавод Санкт-Петербург" не раскрываются.

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