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Новости 14:19

Бастрыкин заинтересовался осквернением памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался осквернением памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване, об этом 30 января сообщили в пресс-службе СК РФ.

В пятницу, 26 января, посол России в Армении Сергей Копырин и представители Россотрудничества возложили цветы к мемориалу. Мероприятие было посвящено освобождению Ленинграда, так как в период блокады больше 200 детей эвакуировали в Армению.

Однако позднее местный житель выкинул цветы и растоптал ленту в цветах российского триколора. Все это мужчина снимал на видео. 

На данный момент, следователи совместно с сотрудниками МИД РФ устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба СК РФ


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