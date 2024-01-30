В Петербурге стартовал прием заявлений о голосовании по месту жительства

В рамках проекта "Мобильный избиратель" в Петербурге начался прием заявлений для голосования на выборах президента России в марте 2024 года на любом избирательном участке, об этом 30 января в своем Telegram-канале написал председатель избирательной комиссии в Петербурге Максим Мейксин.

На данный момент, по словам Майксина, за первый день приема документов более 300 петербуржцев подали заявления о голосовании по месту нахождения, а не по месту прописки.

Работать проект будет с 29 января по 11 марта. Также заявление можно подать на портале "Госуслуги" или через ТИК. Чтобы открепиться от участка, нужно подать заявление не позднее, чем за три дня до выборов.

Напомним, что сами выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру