"Би-2" сообщили об отмене решения о депортации группы из Таиланда

Участники группы "Би-2" не будут депортированы из Таиланда в Израиль, следует из опубликованного 30 января сообщения в Telegram-канале коллектива. Информация об отмене принятого ранее решения последовала уже после того, как коллектив приобрел авиабилеты для вылета, говорится в посте.

"Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено", — говорится в выложенном тексте. Там же говорится, что участники группы отказались от беседы с консулом России.

Музыканты находятся в миграционном центре в общей камере на 80 человек.

До этого МИД Израиля подтверждал попытки добиться депортации на свою территорию четверых участников коллектива, имеющих гражданство этой страны.

Проблемы у музыкантов начались на прошлой неделе после концерта, отыгранного на острове Пхукет в Таиланде. Как стало известно 28 января, после прошедшего за четыре дня до этого мероприятия участников "Би-2" задержала местная полиция. После этого местный суд оштрафовал каждого из них и назначил депортацию.

Как заявил в беседе с РИА "Новости" генконсул России в Пхукете Владимир Соснов, у пяти из семи музыкантов имеется российское гражданство, еще двое въехали в страну по паспортам Австралии и Израиля. Законодательство Таиланда предусматривает депортацию в страну, выдавшую паспорт.

В мае прошлого года участник группы Егор Бортник* (он же Лева Би-2) был признан иностранным агентом. Минюст объяснил принятое решение негативными высказываниями музыканта о властях и гражданах России, а также выступлениями против СВО.

*Минюст внес Леву Би-2 (Егора Бортника) в единый реестр иноагентов

Фото: Би-2 / Telegram