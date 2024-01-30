Путин заявил, что стоит обдумать возвращение РАН экспертизы школьных учебников

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что можно рассмотреть возвращение Российской академии наук (РАН) функций по проверке школьных учебников, об этом 30 января пишет ТАСС.

Владимир Путин обговорил этот вопрос с руководителем РАН Геннадием Красниковым. По словам академика, экспертизу школьных учебников нужно вернуть РАН. Такие полномочия у академии забрали в 2018 года.

"Мы хотели бы еще поставить вопрос актуальный. У нас до 2018 года академия наук экспертизу делала учебников школьных. Мы считаем, что надо вернуть опять экспертизу к нам", – отметил Красников.

Владимир Путин признался, что упустил этот момент и согласился, что данный вопрос нужно обсудить с коллегами.

Фото: kremlin.ru