Кировский райсуд закрыл процесс с участием Милонова

Судебный процесс с участием депутата Госдумы Виталия Милонова ("Единая Россия") пройдет в закрытом режиме, сообщил 30 января "Коммерсантъ" со ссылкой на решение Кировского районного суда Петербурга. Причиной этого стала угроза в противном случае разгласить военную тайну.

"Во время заседания будут озвучиваться сведения по дислокациям, воинским званиям, по конкретным фамилиям", — заявил на заседании адвокат Милонова Геннадий Алексеев.

Суд внял аргументам и закрыл разбирательство.

Милонов проходит ответчиком по иску о защите чести и достоинства, поданном донбасской активисткой ЛДПР Ириной Воскобойниковой. Причиной ее обращения в суд послужил скандал в отделении партии в Горловке, произошедший летом 2023 года. Тогда Милонов озвучил ряд предположений касательно деятельности Воскобойниковой, которые та сочла не соответствующими действительности. Спустя месяц после инцидента активистка обратилась в суд.

На заседании 30 января сторона истца отсутствовала. Как объяснила "Коммерсанту" представляющая интересы Воскобойниковой адвокат Ирина Баханович, присутствовать в суде ей помешала болезнь. При этом она отметила, что выступала против рассмотрения ходатайства о закрытии процесса без своего участия.

Предварительное заседание суда состоялось 21 ноября прошлого года. Защита Милонова тогда ходатайствовала о закрытии процесса для публики.

Фото: ЗАКС.Ру