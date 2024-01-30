Бывшего чиновника из Ленобласти по суду лишили не соответствующей его доходам недвижимости

Смольнинский суд Петербурга разлучил бывшего замглавы администрации Всеволожского района Ленобласти Сергея Полякова с обнаруженной у него квартирой. Причиной послужило несоответствие между стоимостью жилья и доходами экс-чиновника, рассказали 30 января в региональной прокуратуре.

С иском в суд обратился прокурор Ленинградской области после проведения проверки доходов и расходов Полякова. Из документов выяснилось, что в 2021 году он приобрел квартиру и машину общей стоимостью более 13 миллионов рублей. При этом официальный доход чиновника и его супруги за отчетный период и предыдущие три года не превысил 8,4 миллиона рублей.

"Чиновник обосновал законность денежных средств, направленных на покупку указанного имущества, в том числе денежными средствами в размере четырех миллионов рублей, полученными в дар от его родителей", — рассказали в прокуратуре.

В то же время по итогам проверки пришли к выводу, что материальное положение родителей Полякова не позволило бы им накопить и передать в дар указанную их сыном сумму. В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием изъять в доход государства приобретенную чиновником квартиру.

Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме.

Как сообщал портал 47news, увольнение Полякова состоялось 22 ноября прошлого года. Это произошло спустя два месяца после ухода со своего поста Андрея Низовского, до того момента возглавлявшего администрацию Всеволожского района.

Фото: ЗАКС.Ру